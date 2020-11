Doi minori au ajuns la spital, după ce mașina în care se aflau s-a răsturnat Doi minori au fost transportați la spital, sambata seara, dupa ce mașina in care se aflau s-a rasturnat in afara parții carosabile, pe raza localitații Izimșa din comuna Obarșia de Camp. Potrivit primelor informații oferite de ISU Mahedinți, sambata seara, doua echipaje de pompieri din cadrul Stației Vanju Mare au intervenit cu o autospeciala cu modul de descarcerare și o ambulanța SMURD pentru salvarea victimelor unui accident rutier, in care un autoturism s-a rasturnat in afara parții carosabile, pe raza localitații Izimșa din comuna Obarșia de Camp. In accident, au fost implicate cinci persoane,… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un grav accident rutier s-a petrecut astazi in localitatea Almajel comuna mehedințeana Vladaia, dupa ce doua autoturisme au intrat in coliziune. Doua echipaje de pompieri din cadrul Stației Vanju Mare au intervenit cu o autospeciala de stingere cu modul de descarcerare și o ambulanța SMURD. La sosirea…

- Un conducator auto in varsta de 31 de ani, din municipiul Dej, care se deplasa luni dimineața cu un autoturismul pe drumul județean DJ108B, dinspre Razbuneni spre Bobalna, in condiții de ceața densa, intr-o curba ar fi pierdut controlul volanului. Mașina a parasit șoseaua și s-a rasturnat intr-o albie…

- Un accident de circulație a avut loc in aceasta dimineața, in jurul orei 9, in comuna Bobalna. O mașina s-a rasturnat in albinia unui parau. Conform informațiilor inițiale, un conducator in varsta de 31 de ani, din municipiul Dej, care se deplasa cu autoturismul pe DJ 108 B, dinspre Razbuneni inspre…

- Un accident rutier s-a produs sambata seara, in localitatea Gura Sohodol din comuna Sohodol. Șoferul unui autoturism s-a rasturnat cu mașina in raul Arieș. Potrivit ISU Alba, stația de pompieri Campeni intervine pentru acordare prim ajutor și descarcerare la un accident rutier produs in localitatea…

- Un barbat de 65 de ani, din comuna Capu Campului, in timp ce conducea bicicleta, pe fondul consumului de bauturi alcoolice, pe DN 2E, in afara localitații Berchișești a intrat in coliziune cu autoturismul condus de catre un tanar de 26 de ani, din comuna Moara. In urma accidentului a rezultat vatamarea…

- Accident teribil la Falesti. Cinci tineri, printre care doua minore, au ajuns la spital, dupa ce masina in care se aflau a derapat de pe traseu si s-a rasturnat. Potrivit politiei, soferul ar fi pierdut controlul volanului.

- Un șofer din Campeni a ajuns la spital marți seara, dupa ce a intrat cu autovehicului in gardul unui imobil, pe DN 75, pe raza localitații Bistra. Potrivit IPJ Alba, la data de 15 septembrie 2020, in jurul orei 19:00, pe DN 75, pe raza localitații Bistra, un barbat de 63 de ani, din orașul […] Citește…

- Un grav accident rutier s-a produs marti, in jurul orei 16, pe DN1B, la Loloiasca. Doua persoane au ramas incarcerate dupa ce peste masina in care se aflau s-a rasturnat o autobasculanta incarcata cu bitum. Un minor in varsta de 14 ani este inconstient, iar o femeie de 27 de ani a suferit…