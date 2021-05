Stiri pe aceeasi tema

- Motiv de sarbatoare pentru francezii de la Citroen. Cel mai bine vandut model al companiei a reușit o noua performanța notabila. A treia și actuala generație C3 a ajuns la un milion de unitați, dupa ce producția debutase in noiembrie 2016. In ultimii ani, modelul francez s-a numarat printre cele mai…

- LEKTRI.CO, unul dintre jucatorii din domeniul mobilitații electrice din Romania, estimeaza ca va atinge un numar de 1.000 de stații de incarcare pentru mașini electrice vandute pana la finalul anului in curs, pe piața locala, dar și pe cele internaționale unde brandul este activ. Business-ul companiei…

- Romania U21 va debuta in aceasta seara, de la ora 22:00, impotriva naționalei din Țarile de Jos (Olanda), in grupele turneului final din acest an. Pentru formația lui Adrian Mutu este a doilea EURO consecutiv la care participa, dupa cel din anul 2019 din Italia, unde "tricolorii" mici au izbutit sa…

- Adrian Mutu a declarat marți, cu o zi înainte de debutul la Euro 2021 împotriva Țarilor de Jos, ca adversarul pleaca cu prima șansa, dar ca echipei sale nu îi este frica de acesta.De pe 24 pâna pe 31 martie are loc faza grupelor la Euro 2021 din Ungaria și Slovenia, categoria…

- 2020 a fost al doilea cel mai bun an din istoria Lamborghini, din perspectiva vanzarilor și a cifrei de afaceri. Constructorul din Sant'Agata Bolognese a vandut anul trecut 7.430 de mașini, recordul companiei fiind stabilit in 2019 (8.205 de unitați). Cea mai mare piața pentru Lamborghini a fost SUA…

- Alex Velea și Antonia formeaza unul dintre cele mai solide cupluri din showbiz. Au impreuna doi baieți, iar in curand artiștii planuiesc și nunta, avand in vedere ca divorțul Antoniei cu Vincenzo Castellano s-a incheiat. Intr-un interviu acordat recent, Alex Velea a vorbit despre relația pe care o are…

- Amenajarea unui nou cimitir in municipiul Buzau a intrat in linie dreapta. Noul cimitir va fi construit in cartierul Micro XIV, pe terenul preluat de la Armata, si va costa peste un million de euro.

- O echipa de masteranzi reprezentand Facultatea de Stiinte Economice si Gestiunea Afacerilor (FSEGA) din cadrul Universitatii “Babes-Bolyai” din Cluj-Napoca (UBB) a urcat pe cea mai inalta treapta a podiumului concursului global de studii de caz gazduit de University of Calgary din Canada, obtinand astfel…