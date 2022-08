Jurnalistii Leiner Montero Ortega si Dilia Contreras au fost ucisi, duminic pe o autostrada din nordul Columbiei, necunoscuti pe o motocicleta deschizand focul asupra masinii in care se aflau cei doi, In vehiculul asupra caruia s-a tras mai era o persoana, care a fost ranita, scrie Reuters. Leiner Montero, directorul unui post de radio online si Dilia Contreras, care conducea un site de stiri, au murit in apropierea municipalitatii Fundacion, in departamentul Magdalena, cand reveneau de la unele festivitati in oras. Andres Serna, seful politiei din Magdalena, a declarat ca, primele date arata…