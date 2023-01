Stiri pe aceeasi tema

- Andrei Ioan Iliescu si Alin Ion Popescu sunt acuzați de DNA ca ar fi cerut mita administratorului unei firme pentru a aplica o sanctiune mai mica decat cea prevazuta de lege pentru neregulile constatate. Doi inspectori in cadrul Directiei Generale Antifrauda Fiscala au fost plasati in arest la domiciliu,…

- Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie ndash; Sectia de combatere a coruptiei au dispus trimiterea in judecata, in stare de arest la domiciliu, a unui inculpat, presedinte al unui partid politic, in sarcina caruia s a retinut comiterea infractiunii de trafic de influenta. Cel in cauza…

- Presedintele Partidului Ecologist, Danut Pop, retinut saptamana trecuta de DNA pentru trafic de influența, a fost trimis in judecata in stare de arest la domiciliu. In cauza mediatizata prin comunicatul nr. 972/VIII/3 din 9 noiembrie 2022 , procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția…

- "Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a corupției au dispus punerea in mișcare a acțiunii penale și reținerea pentru 24 de ore, incepand cu data de 09 noiembrie 2022, a unui inculpat, președinte al unui partid politic, in sarcina caruia s-a reținut comiterea infracțiunii…

