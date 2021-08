Doi ieşeni ridicaţi de la volan şi băgaţi în arest Doi ieseni au fost retinuti de politisti pentru 24 de ore pentru ca s-au urcat la volan sub influenta bauturilor alcoolice si fara permis de conducere. Pe 3 august, agentii de la Sectia 2 Politie Rurala Ciurea au depistat un barbat de 44 de ani, care conducea o masina fara sa detina un permis de conducere. Barbatul a fost oprit de politisti in timp ce se afla in trafic pe raza comunei Ciurea. In urma dosarului penal intocmit inculpatul a fost retinut, pe 18 august, de catre politisti, in baza probatoriului administrat in cauza. Un alt caz aflat in procedura penala a fost descoperit tot de politistii… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

