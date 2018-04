Oamenii au incercat sa acopere craterele pe care sunt nevoiți sa le ocoleasca zilnic cu mașinile. Insa reprezentanții primariei le-au transmis ca risca sa fie amendați. Cu lopetile in maini si cu planuri mari - asa s-au apucat de treaba doi barbati din comuna Samarinești din Gorj. Cum multe dintre drumurile din localitate sunt neasfaltate si pline de gropi, oamenii au ajuns la capatul rabdarii. Localnic: “Pur si simplu e pamant, l-am carat cu remorcuta, am infundat gaurile mai mari.” Localnic: “Eu am iesit ca nu mai puteam, dimineata plec, e plin de balți. Eu am infundat niste gauri, doar…