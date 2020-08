Stiri pe aceeasi tema

- Doi frațiori de un an și jumatate și trei ani din comuna Coarnele Caprei s-au stins dupa ce au mancat struguri stropiți din propria curte. Mama celor doi, Roxana, i-a privit cum se sting, cel mai mic a murit in curte dupa 45 de minute de resuscitare.

- Un baietel de sase ani a fost transportat la Spitalul de Copii din Iasi, cu elicopterul. Copilul, sustine mama sa, ar fi mancat fructe sau seminte ce pareau a fi de matraguna. Baiatul este tahicardic si somnolent, transmite corespondentul MEDIAFAX.Baiatul de șase ani este din satul Tamasi,…

- Privit de la inaltime, Iasi arata ca un oras "ingropat" in padure. Dar, nu va lasati pacaliti. In imagine este doar o portiune din Copou, imaginea fiind realizata de Birds Eye View - BEV. In dreapta se zareste Spitalul Parhon, iar in fundal se zaresc instalatiile de iluminat de la stadion.In rest, cu…

- Judecatorii ieseni au pus capat ieri unui dosar de talharie in care acuzat a fost au fost doi frati din Iasi. Doar unul dintre ei, Silviu Surdu, a fost judecat in apel, magistratii de la Curte stabilind ca sentinta primei instante, 4 ani si 6 luni de inchisoare cu suspendare. Fratele sau a fost condamnat…