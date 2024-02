Stiri pe aceeasi tema

- Circulatia feroviara pe relatia Timisoara Nord - Timisoara Est a fost inchisa, sambata, 24 februarie, din cauza deraierii unei garnituri goale de calatori, in timpul manevrei de regarare in statia Timisoara Nord, relateaza News.ro.Deraierea s-a produs in timp ce mecanicul de locomotiva incerca o manevra…

- In statia Timisoara Nord, la manevra de regarare a trenului IR 1763, de la linia 7, la linia 3, locomotiva deraiaza de un boghiu, iar primul vagon de o osie, blocand circulatia trenurilor in directia Timisoara Est, a precizat purtatoarea de cuvant a CFR S.A., Oana Branzan.In trenul IR 1763, care circula…

- Compania Nationala de Cai Ferate CFR SA va informeaza ca traficul feroviar se desfasoara in continuare in conditii de iarna pe intreaga retea feroviara, fara a fi inregistrate probleme majore in circulatie.Mentionam faptul ca, temperaturile extreme inregistrate in cursul noptii, care in unele zone au…

- Compania Nationala de Cai Ferate CFR SA informeaza ca in cursul acestei dimineti, in jurul orei 4:25, la introducerea pe trenul R 4303 Dej Calator Cluj Napoca a locomotivei, s a rupt pantograful. Compania Nationala de Cai Ferate CFR SA informeaza ca in cursul acestei dimineti, in jurul orei 4:25, la…

- Patru trenuri au stationat in gari, joi dimineata, dupa ce un macaz de pe raza regionalei CFR Craiova nu a putut fi manevrat. Totul s-a intamplat din cauza temperaturilor scazute. A fost perturbata circulatia a 4 trenuri de calatori: RE 9262, R 9483, R 9484, RE 9259. Potrivit CFR SA, in statia CF Racari,…

- Compania Nationala de Cai Ferate CFR SA va informeaza ca la aceasta ora circulatia feroviara se desfasoara in conditii de iarna, in special pe raza Sucursalelor Regionale CF Iasi si Galati, din cauza vantului puternic, viscolului si temperaturilor scazute. Pe raza SRCF Galati, pe distanta Marasesti…

- Compania Naționala de Cai Ferate CFR SA anunța ca marți dimineața circulația feroviara se desfașoara in condiții de iarna, in special pe raza Sucursalelor Regionale CF Iași și Galați, din cauza vantului puternic, viscolului și temperaturilor scazute.

- Cinci vagoane din compunerea unui tren de marfa, care aparține operatorului național, au deraiat la intrare in stația Beclean pe Someș, incident care insa nu produce perturbari in circulația trenurilor de calatori, informeaza CFR SA. La intrare pe linia 6 din stația Beclean pe Someș, pe firul I, ultimele…