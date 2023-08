Stiri pe aceeasi tema

- Doi frati in varsta de 18, respectiv 20 de ani au murit dupa ce au intrat cu masina intr-un copac situat pe marginea DN 15D, in localitatea Craiesti, comuna Bozieni, a informat, miercuri, Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Neamt."Din primele cercetari efectuate de politisti a reiesit ca, in timp…

- O femeie in varsta de 64 de ani a murit dupa ce un copac a cazut peste mașina in care se afla, pe DN 67 C – Transalpina. Traficul rutier este blocat. Medicii ajunși la fața locului au constat decesul uneia dintre cele doua persoane ranite, aflate in autoturismul lovit de un arbore. Este vorba despre…

- "Din primele date de la fata locului a reiesit faptul ca un barbat in varsta de 55 de ani, in timp ce conducea un autoturism pe DN 1, din directia Brasov catre Ploiesti, la un moment dat ar fi pierdut controlul asupra directiei de deplasare si a parasit partea carosabila, unde a cazut intr-o rapa la…

- O femeie in varsta de 31 ani, din judetul Iasi, a fost accidentata mortal, in noaptea de luni spre marti, in timp ce se deplasa pe carosabil, pe DN 15B, in afara orasului Targu-Neamt, a informat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Neamt. "Din primele cercetari efectuate de politisti a reiesit ca,…

- Doi politisti au fost raniti, luni, dupa ce un barbat a intrat cu masina in autospeciala in care se aflau acestia, oprita pentru a acorda prioritate unui pieton, a informat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Neamt.

- Un barbat in varsta de 44 ani, din localitatea Pangarati, este cercetat penal dupa ce a furat o masina, a condus-o sub influenta bauturilor alcoolice si a comis un accident rutier, a informat, vineri, Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Neamt, potrivit Agerpres.Sesizarea catre politisti a fost…

- Un barbat in varsta de 62 de ani a murit calcat de tren, dupa ce a coborat din mers in timp ce garnitura intra in Gara Roman, a informat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Neamt."In urma cercetarilor preliminare efectuate de politisti a rezultat ca trenul, care circula pe ruta Bacau - Pascani,…

