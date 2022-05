Stiri pe aceeasi tema

- Patru polițiști de la trupele speciale ale IPJ Gorj au fost arestați pentru 24 de ore. Aceștia sunt acuzați de tentativa de omor dupa ce au batut un barbat. Oamenii legii s-au dezlanțuit la adresa unui șofer care a lovit cu mașina un polițist, ignorand semnalele agentului care voia sa faca un control…

- Un numar de 27 de camioane de transport lemn au fost puse sub sechestru de polițiști in urma modificarilor legislative care au intrat in vigoare la finalul anului 2020, care au transformat in infracțiune fapta de a transporta mai mult de 10 mc material lemnos fara deținerea de documente care sa ...

- Violența asupra oamenilor legii nu mai este o noutate, iar multe evenimente teribile confirma faptul ca aceștia nu-și mai pot asigura nici siguranța personala. Acesta este și cazul a doi polițiști din Galați, care s-au prezentat cu o citație la ușa unui barbat anchetat pentru conducere fara permis și…

- Un barbat anchetat pentru conducere fara permis si violenta in familie si-a pierdut controlul cand in curtea lui au intrat doi politisti ca sa ii inmaneze o citatie. Individul i-a atacat cu un satar si apoi cu o furca, iar pentru ca nu au plecat suficient de repede, a aruncat in ei cu pietre de mari…

- Un echipaj de poliție a fost filmat cand trecea ilegal intersecția strazilor Decebal și Dacia, spre podul Traian. Acolo, de cateva zile s-au schimbat regulile de circulație, dupa ce pe strada Decebal s-a revenit la circulația autovehiculelor in dublu sens.”Cum sa ma mai mir ca nimeni nu respecta…

- In Piața Marii Adunari Naționale, Direcția de Poliție a mun. Chișinau a organizat un flashmob cu genericul „Stop furturilor de biciclete”. „Manifestația a avut drept scop informarea și sensibilizarea cetațenilor cum sa iși protejeze bunurile”, spun oamenii legii.

- Agentia Nationala de Integritate (ANI) a constatat ca trei politisti si un jandarm nu au declarat venituri din jocuri de noroc in valoare de peste 180.000 de lei, in aceste cazuri fiind sesizati procurorii. Potrivit ANI, Mihai Hongu, fost agent de politie in cadrul Politiei Statiunii Targu Ocna din…

- Procuratura pentru Combaterea Criminalitații Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) in comun cu ofițerii SIS și SPIA al MAI ancheteaza acțiunile unor persoane, care pe parcursul anului 2022 prolifereaza in public informații tendențioase și inventate in contextul razboiului din