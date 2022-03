Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE George Simion a fost ales, duminica, președinte AUR. AUR a organizat, duminica, un congres extraordinar, pentru a-și desemna noua conducere. Pana acum, partidul a fost condus de George Simion și Claudiu Tarziu (conducere bicefala). George Simion a avut un contracandidat – un deputat din Constanța,…

- George Simion, candidat pentru presedintia AUR cu motiunea „Romania bogata: crestina si democrata”, a afirmat duminica, in discursul sau ca nu doreste sa fie candidatul AUR la scrutinul prezidential din anul 2024. „Nu vreau eu sa fiu candidatul AUR la alegerile prezidentiale pentru ca AUR, prin candidatul…

- Alianta pentru Unirea Romanilor (AUR) organizeaza, duminica, un Congres extraordinar pentru alegerea noii sale conduceri, in baza modificarilor recente ale Statutului partidului. La congresul care va avea loc la Palatul Parlamentului vor participa 867 de delegati cu drept de vot. George Simion candideaza…

- Comisia Juridica a Camerei Deputaților a dat unda verde proiectului de lege privind desființarea Secției Speciale de Investigare a Magistraților, care va fi supus votului chiar maine, vineri, 18 februarie. Deputatul USR și fost ministru al Justiției Stelian Ion ceruse amanarea cu inca o luna a adoptarii…

- Deputatii au votat, miercuri, in plen, modificarile la Regulamentul Camerei, pentru introducerea de sanctiuni, in cazul unor derapaje, dupa agresiunea copresedintelui AUR George Simion, la adresa ministrului Virgil Popescu. Formațiunea condusa de Simion dar și USR, prin Dan Barna, au anunțat ca vor…

- Deputatul AUR George Simion a facut spectacol, din nou, in Parlament, chiar la Comisia care hotara noul regulament care interzice, de azi, live-urile pe rețele de socializare, afișarea de bannere și agresiunile, verbale sau fizice. The post Cine e “secu” in Parlament appeared first on Știri online,…

- Ministrul Energiei a anunțat ca i-a facut plangere penala lui George Simion, pentru agresivitatea pe care liderul AUR a avut-o, fața de el, in timpul discursului sau din cadrul moțiunii simple din Parlament. Invitat la emisiunea Sinteza Zilei la Antena 3, George Simion a declarat ca nu ii este teama…