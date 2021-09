Stiri pe aceeasi tema

- Ripensia continua sa mizeze pe jucatori tineri si foarte tineri. Dupa o campanie de transferuri axata preponderent tot pe jucatori „sub varsta”, ros-galbenii au mai asigurat intelegeri de viitor cu doi juniori: Adrian Grigoriu si Marco Contescu, ambii nascuti in 2003. Grigoriu e mijlocaș ofensiv sau…

- Federația Romana de Fotbal a publicat un top al academiilor de copii și juniori din Romania. Trei grupari din Timisoara se afla in Top 25! Procedura de evaluare acopera 7 domenii fundamentale pentru performanța in fotbalul juvenil, fiecare cu mai multe categorii. Fiecare categorie este evaluata pe o…

- A venit vara, iar persoanele care apeleaza la mila publica au aparut in tot mai multe intersecții din Timișoara. Poliția Locala a depistat 16 cerșetori doar in ultima saptamana, iar oamenii legii spun ca ii ridica in mod repetat de pe strazi. Au identificat peste 350 pe tot parcursul anului și spun…

- Prefectura Timiș a anunțat ca, in ultimele 24 de ore, in județ au fost confirmate șase cazuri noi de infectare cu virusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19, din 1.529 teste efectuate (din care 533 teste rapide). Cazurile noi sunt din Timișoara (4), Dumbravița și Variaș. Coeficientul infectarilor…

- ”Noul director general al ARSVOM este domnul Ionut Voicu. Acesta este ofiter de cariera. A absolvit Faculatea de Pompieri din cadrul Academiei de Politie Alexandru Ioan Cuza”, a transmis, luni, Ministerul Transporturilor. Sursa citata a precizat ca Voicu desfasoara activitati didactice si este sef de…

- Membrii filialei PNL Timișoara iși aleg astazi noua conducere, iar tensiunile dintre cele doua tabere s-au facut simțite inca de la intrarea in cladirea Filarmonicii „Banatul”. La prima ora, punctele de acces erau blocate agenții de paza ai unei firme contractata de Danuț Groza, primar in Sannicolau…

- Clujul este orașul cu cea mai rapida creștere economica din UE Foto: Arhiva. Clujul este orașul cu cea mai rapida creștere economica din Uniunea Europeana din ultimele doua decenii. Informația a fost publicata de experții Bancii Mondiale, în baza unor date culese de Eurostat,…

- Zece angajati ai Serviciului de Inmatriculari din Timisoara au fost ridicati luni dimineata de ofiterii DGA, fiind cercetati pentru luare de mita, informeaza News.ro . Potrivit unor surse din randul anchetatorilor, este vorba despre zece angajati care au fost ridicati de ofiterii DGA si au fost dusi…