Un barbat si cei doi copii ai sai au cazut cu ATV-ul in paraul Azuga. Cei trei sunt raniți, copiii avand traumatisme multiple. Incidentul s-a produs pe Valea Azugii dupa ce barbatul care conducea un ATV a pierdut controlul și s-a prabușit in paraul Azuga, anunța Salvamont Prahova. Cei doi copii, in varsta de 6 și 9 ani, au suferit multiple traumatisme și sunt in șoc hipotermic.tatal lor are un traumatism cranio-cerebral și unul toracic, anunța Salvamont Prahova pe pagina de Facebook. Celor trei le-au fost acordate ingrijiri medicale la fața locului, apoi au fost transportați la Baza Salvamont…