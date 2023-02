Doi copii s-au aventurat cu bicicletele pe apa îngheţată a unui lac, dar gheaţa s-a rupt Doi copii din judetul Arges s-au aventurat cu bicicletele pe apa inghetata a unui lac, dar gheata s-a rupt. Copiii au fost scosi din apa de un localnic, constienti, fiind transportati la spital. Pompierii din Arges au intervenit, joi seara, dupa ce au fost sesiyati ca doi copii ar fi cazut in apa unui lac, in localitatea Oarja. Este vorba despre doi copii care s-ar fi aventurat cu bicicletele pe lac, iar gheata fiind subtire, s-ar fi spart, acestia cazand in apas, au transmis pompierii. Potrivit acestora, ambii copii, cu varstele de aproximativ 14 ani, au fost scosi din apa de catre un localnic,… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

