Stiri pe aceeasi tema

- Peste 100 de copii și-au pierdut viața in Ucraina de la inceputul invaziei ruse, a declarat miercuri președintele ucrainean Volodimir Zelenski, in fața Congresului SUA, adaugand ca nu vede ”niciun sens in viața” daca nu poate preveni moartea altor copii nevinovați, relateaza BBC.„Acum am aproape 45…

- O tornada a lovit sambata statul Iowa, in centrul Statelor Unite. Oficialii americani au informat ca cel putin sase persoane - patru adulti si doi copii - și-au pierdut viața și mai multe au fost ranite grav in urma vartejului care a maturat zona, informeaza CNN.Cei doi copii care au murit aveau sub…

- Un copil din judetul Constanta a salvat viata mamei sale, dupa ce a a sunat la 112 si a cerut ajutor pentru femeia care fusese injunghiata in fata lui. Copilul a fost martor la momentul in care mama lui a fost atacata de fostul concubin. Femeia il parasise pe acesta si, impreuna cu cei doi copii, plecase…

- Unul dintre muncitorii care și-au pierdut viața astazi in accidentul teribil de la Sarca iși salvase sora bolnava de cancer. Femeia a aflat cele intamplate de la televizor. „El mi-a salvat viața, cand mi-a dat celule anul trecut și acum a murit el. Era cel mai cuminte frate pe care l-am avut”, a zis…

- Un tanar campion la inot, de cetațenie romana, a murit la varsta de 17 ani, in Italia. In momentul in care s-a stins din viața, acesta se afla la terapie intensiva, din cauza infectarii cu Covid-19.

- Marisa Paloma a devenit mama in urma cu o luna, astfel ca de atunci radiaza de fericire alaturi de fiica ei pe care o are impreuna cu Liviu Stanciu. Cei doi traiesc o frumoasa poveste de dragoste, pe care nu se sfiesc sa o expuna in mediul online. Ei bine, bine, deși fanii știu multe lucruri despre…