Stiri pe aceeasi tema

- Doi copii de 6 ani au ajuns la spital cu multiple rani la maini, dupa ce s-au jucat cu petarde, iar acesta au explodat, potrivit News.ro. Citește și: Injunghiați in noaptea de Anul Nou Reprezentantii Serviciului Judetean de Ambulanta (SAJ) Sibiu au trimis, luni, un echipaj in localitatea Vurpar, unde…

- Un copil de 15 ani din comuna Metes, judetul Alba, a ajuns duminica la spital cu leziuni la o mana provocate de jocul cu petarde. „In cursul zilei de azi, echipajul SMURD din cadrul Detasamentului de Pompieri Alba Iulia, in cooperare cu un echipaj SAJ cu medic, a fost solicitat sa intervina in comuna…

- Un barbat a fost batut cu bestialitate de un grup de hoți, in Sibiu. Incidentul a avut loc in noaptea de duminica spre luni, atunci cand trei indivizi, care purtau cagule, au intrat in vila barbatului pentru a-l jefui. Fiica si iubita lui se aflau si ele in casa. Barbatul a fost batut de cei…

- O femeie insarcinata a fost ranita, miercuri dupa-amiaza, intr-un accident rutier, produs pe raza orașului Pucioasa. Aceasta a primit ingrijiri medicale la locul accidentului, dar 8n schimb a refuzat transportul la spital. In accident au fost unicate un autoturism și un TIR. “Serviciul de Ambulanța…