- Astazi, in jurul orei 14,30, pe raza comunei Moara, doi minori in varsta de 11 și 13 ani, care mergeau cu colindul, au deschis poarta curții unui localnic, moment in care au fost atacați de doi caini, metis Amstaff și Buldog. In ajutorul minorilor a sarit un vecin, care a fost, la randul sau,…

- Un individ cu cagula a agresat-o pe angajata unei case de schimb valutar din Braila. Barbatul a fost reținut de polițiști, iar asupra sa a fost descoperita o suma de bani. Incidentul a avut loc duminica, la o casa de schimb valutar situata pe strada Calea Galați din Braila. Alarma a fost data de o femeie…

- Un tanar de 22 de ani aflat la volanul unui SUV a fugit de Poliția din Suceava și a oprit abia dupa ce agenții au tras in anvelopele mașinii sale. Incidentul a fost filmat de polițiști. Totul a inceput cand polițiștii au vrut sa-l opresca pe tanar, pentru ca mașina sa nu avea numarul de […] The post…

- Un grav accident rutier a avut loc, luni dimineața, in Giurgiu. Un microbuz a intrat intr-un stalp de electricitate de pe marginea șoselei, șase barbați fiind transportați la spital. Potrivit ISU Giurgiu, accidentul rutier s-a produs pe DJ 504 A, intre localitațile Draghiceanu și Izvoru. „La fața locului…

- Patru persoane au fost ranite grav, luni dupa-amiaza, dupa ce doua mașini s-au lovit frontal pe DN17, intre localitațile sucevene Stroiești și Ilișești. Potrivit Centrului Infotrafic al Poliției Romane, accidentul s-a produs pe DN 17 Suceava – Gura Humorului, la ieșirea din localitatea Stroiești. In…

- Trei adulti si un copil in varsta de un an au fost raniti, sambata, intr-un accident care a avut loc pe DN 1, in zona localitatii Nistoresti de pe Valea Prahovei. Potrivit Centrului Infotrafic al Politiei Romane, accidentul s-a petrecut pe DN 1 pe sensul Brașov catre Ploiești, la kilometrul 114+650…

- Pentru prima oara de la inceputul pandemiei, medici din alta țara vin sa ajute Romania in tratarea pacienților cu Covid-19. 20 de cadre medicale, medici și asistenți din Republica Moldova, vor veni la spitalul din Lețcani, județul Iași, pentru a ajuta medicii romani. Raed Arafat a anuntat in cadrul…