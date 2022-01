Stiri pe aceeasi tema

- In aceasta seara, politistii Serviciului Rutier au fost directionati la locul producerii unui accident, pe Drumul Judetean 162 in Micestii de Campie. Din primele informatii, un autoturism condus de un barbat de 32 de ani, din Sanpetru de Campie judetul Mures, in timp ce se deplasa pe Drumul Judetean…

- Doi copii au murit dupa ce trenul a lovit mașina in care calatoreau, in județul Bistrița Nasaud. Accidentul s-a produs duminica, 16 ianuarie 2022, pe raza localitatii Micestii de Campie. In județ a fost declanșat Planul rosu de interventie. S-a constatat ca in automobilul lovit de tren se aflau doi…

- Un autoturism a fost lovit de tren in localitatea Miceștii de Campie. In mașina se aflau 4 persoane, 2 adulți si 2 copii. Din nefericire, cei doi minori au murit in urma acestui accident.In aceasta seara, polițiștii Serviciului Rutier au fost direcționați la locul producerii unui accident, pe Drumul…

- Doi barbați și doi adolescenți au fost implicați intr-un accident mortal intre localitațile Sanmihaiu de Campie și Miceștii de Campie, in aceasta seara. Din nefericire, cei doi tineri și-au pierdut viața. Șoferul volanului, un barbat de 32 de ani din Sanpetru de Campie și celalalt barbat aflat in dreapta,…

- Un grav accident feroviar, care s-a soldat cu decesul a doi copii și ranirea a doi adulți, s-a produs duminica, 16 ianuarie, pe DJ 162, in localitatea Miceștii de Campie, a informat Ziar de Bistrița. A fost activat Planul rosu de interventie, potrivit datelor comunicate de Institutia Prefectului și…

- Un accident feroviar a avut loc in aceasta seara, pe Drumul Județean 162, in localitatea Miceștii de Campie. Doi minori și-au pierdut viața. Din primele informații, un autoturism condus de un barbat de 32 de ani, din Sanpetru de Campie județul Mureș, in timp ce se deplasa pe Drumul Județean 162, la…

- Un autoturism in care se aflau doi adulti si doi copii a fost lovit, duminica seara, 16 ianuarie, de un tren, pe raza localitatii Micestii de Campie, fiind activat Planul rosu de interventie, potrivit datelor comunicate de Institutia Prefectului Bistrita Nasaud.In tren se aflau aproximativ 20 de calatori.Doi…

- Un autoturism in care se aflau un adult si doi copii a fost lovit, duminica seara, de un tren, pe raza localitatii Micestii de Campie, fiind activat Planul rosu de interventie, potrivit datelor comunicate de Institutia Prefectului Bistrita-Nasaud.