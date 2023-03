Doi copii au fost bătuți cu bestialitate de ciobanii de la ferma unde lucrau O situație revoltatoare s-a intamplat in judetul Brașov, dupa ce doi copii au fost batuți la ferma unde au mers sa lucreze. Agresorii ar fi fost chiar niște ciobani, care ar fi consumat bauturi alcoolice inainte. Parinții copiilor au fost convinși sa ii lase la munca de un consilier care deține ferma. Totul s-a intamplat in județul Brașov, dupa ce un consilier care deține o ferma i-a convins de parinții celor doi copii sa ii lase la munca, pana cand iși gasește o persoana in locul lor. Insa, se pare ca situația a degenerat, iar cei doi au ajuns sa fie batuți cu cruzime de ciobanii care lucrau… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un copil, in varsta de 12 ani, a fost umilit, sechestrat și batut cu bestialitate de mai mulți colegi. Baiatul a fost ținut in cușca animalelor, chiar in curtea școlii. Imaginile sunt șocante. Prin ce clipe de groaza a trecut elevul. Parinții fac acuzații grave, in exclusivitate pentru Acces Direct.

- O situație revoltatoare s-a intamplat in Brașov, dupa ce doi copii au fost batuți la ferma unde au mers sa lucreze. Agresorii ar fi fost chiar niște ciobani, care ar fi consumat bauturi alcoolice inainte. Parinții copiilor au fost convinși sa ii lase la munca de un consilier care deține ferma.

- Denisa, fetița de 14 ani din Mahmudia data disparuta, dupa ce plecase de acasa in noaptea de 28 februarie spre 1 martie, a fost gasita intr-o gara din Timisoara, la sute de kilometri distanța. Copila lasase familiei un bilet in care spunea ca urmeaza destinul unui personaj din cartea „Pisici razboinice”,…

- Parintii vor primi mai multi bani pentru cresterea copiilor si vor avea garantate cresteri anuale ale veniturilor, corelate cu rata inflatiei. Acesta este obiectivul noului proiect de lege depus saptamana trecuta de catre deputatele USR Monica Berescu si Oana Toiu. Proiectul prevede ca aceste beneficii…

- Doi parinți trec prin clipe de coșmar și sunt devastați de durere dupa ce fiica lor de 15 ani a murit pe patul de spital din cauza unui medic. Mama și tatal Mihaelei fac acuzații grave. Adolescenta a mers pe picioare in unitatea medicala și a ieșit intre patru scanduri. Ce au declarat cei doi, in exclusivitate…

- Acuzațiile la adresa invațatorului din Campina iau amploare. Dupa ediția Acces Direct din ziua precenta, mai mulți parinți au contactat reporterii emisiunii și au marturisit ca dascalul ar avea un comportament neadecvat fața de elevele sale.

- Un artist a fost la un pas de moarte dupa ce a fost batut cu bestialitate in strada. Agresorii au atacat-o și pe soția agresorului și au lasat-o pe asfalt. In prezent, potrivit spuselor celor doi, bataușii se plimba liberi. Cei doi se tem pentru viața lor și cer ca agresorii sa fie pedepsiți.