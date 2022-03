Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat, in varsta de 30 de ani, din Ucraina, a incercat sa fuga de obligația de a-și apara țara și a incercat sa fuga in Romania deghizandu-se in soția lui. Barbatul s-a machiat, și-a pus o peruca, și-a luat copilul in carucior, iar cand a ajuns in fața polițiștilor de frontiera le-a aratat pașaportul…

- Un kievean de 30 de ani a fost reținut cand incerca sa treaca granița ucraineano-romana prin punctul de control Porubne/ Siret (județul Suceava), deghizat in femeie, a anunțat duminica, 13 martie, Poliția de Ftontiera ucraineana, pe pagina sa de Facebook. Barbatul, insoțit de copilul lui, aflat intr-un…

- In dimineata de 1 martie, in jurul orei 06.35, politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera au depistat, in apropierea PTF Sighetu Marmatiei, patru cetateni ucraineni, toti barbati, care au trecut prin apa raului Tisa din Ucraina in Romania. Cei patru au fost condusi de catre…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Cenad jud. Timis au depistat cinci cetateni din Sri Lanka care au incercat sa iasa din tara ascunsi intr un autoturism condus de un cetatean roman.Alti patru cetateni din Sri Lanka au fost depistati, doua zile mai tarziu, la frontiera…

- Un barbat din Afganistan a fost salvat de un echipaj al Poliției de Frontiera Dorohoi, dupa ce a trecut ilegal frontiera din Ucraina in Romania, au anunțat autoritațile de la frontiera. El a fost gasit in șoc hipotermic in localitatea Racovaț. Potrivit reprezentanților Serviciului Teritorial al Poliției…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Isaccea, județul Tulcea, au depistat sambata patru cetațeni ucrainieni care au prezentat autoritatilor competente teste negative pentru detecția infectiei cu virusul SARS-COV-2, ce s-au dovedit a fi false, informeaza Poliția de Frontiera…

- Polițiștii de frontiera din cadrul I.T.P.F.Sighetu Marmatiei au depistat in apropierea frontierei de stat, noua cetateni din Pakistan care au incercat sa intre ilegal in Romania din Ucraina, cu scopul de a ajunge in vestul Europei. Cei noua cetateni pakistanezi sunt cercetati de politistii de frontiera…

