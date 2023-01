Doi bulgari, prinşi cu peste 23.000 de pachete de ţigări de contrabandă Politistii doljeni au dispus retinerea a unui cetatean bulgar, care ar fi intrat in Romania, pe la Calafat, cu peste 23.000 de pachete de tigari de contrabanda. Autoutilitara condusa de bulgar a fost oprita de oamenii legii in noaptea de vineri spre sambata, in localitatea doljeana Basarabi. Reprezentantii IPJ Dolj au explicat ca, in noaptea de vineri spre sambata, ofiterii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice au facut o acțiune pentru combaterii comerțului cu tigari de contrabanda. A fost depistat un cetatean bulgar care ascunsese in mai multe usi de PVC nu mai putin de 23.571… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

