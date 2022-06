Doi bețivi au furat un camion de gunoi ca să se ducă acasă E greu sa duci mereu paharul la gura. Dar sunt unii care aleg sa se sacrifice pe altarul alcoolului. Ei, dar se dovedește ca și picioarele sunt grele dupa un consum de-asta serios de bauturi. In aceeași situație s-au aflat noaptea trecuta doi tineri, de 25 și de 27 de ani, care s-au trotilat bine prin barurile din orașul italian Garlasco. Greu cu mersul. Greu cu capul. Greu cu deplasarea catre casa in crucea dimineții. Așa ca, imediat ce-au vazut parcat pe strada un camion de gunoi, au fost de acord ca e scaparea lor. S-au urcat in el și, hop, au pornit. Șoferul camionului care tocmai voia sa… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cum faci mușchi la picioare la tine acasa? Nu este intotdeauna posibil sa ajungi la sala de sport, angajamentele de la serviciu, viața de familie, vremea, cu toții avem aceste zile din cand in cand. Insa exista cateva antrenamente bune pentru picioare acasa, pe care sa le incerci in confortul sufrageriei…

- Ela Craciun a avut parte zilele acestea de o intamplare neplacuta in trafic. O cursa aparent normala s-a transformat in scurt timp in ceva total neașteptat pentru Ela Craciun, prezentatoarea tv fiind supusa unui comportament revoltator de catre un șofer, de la o cunoscuta aplicație de transport persoane.…

- Pacientul roman depistat cu variola maimuței nu are o forma grava a bollii și se afla sub monitorizarea medicilor, este de parere medicul Simin Florescu, de la Spitalul Victor Babeș. Persoanele care prezinta simptome specifice sunt sfatuite sa se prezinte la spital. Medicul evidențiaza ca, daca este…

- Așa cum am mai scris de nenumarate ori, Romania se sufoca sub maldarele de gunoaie. In aproape fiecare oraș mare, sau chiar localitați mai mici, exista adevarate focare de infecții, din cauza munților de gunoaie. Autoritațile se chinuie de ani de zile sa stopeze aceste situații. Totul devine o misiune…

- Presedintele Partidului Social Democrat, Marcel Ciolacu, spune ca nu are „nici cea mai mica problema” sa ocupe, din 2023, functia de premier al Romaniei in cazul in care colegii de partid vor decide acest lucru. „Daca colegii mei vor decide ca eu sa fiu primul ministru al Romaniei, nu am nici cea mai…

- 80% dintre romanii, care au participat pana acum la recensamantul populației și locuințelor spun ca vor profita de ziua libera oferita. Un studiu, realizat de o companie de profil, a incercat sa afle opiniile romanilor legate de aceasta acțiune de evaluare. Datele arata ca peste 6,5 milioane de persoane…

- Elevii din clasele a VIII-a au susținut in aceasta saptamana simularea la Evaluarea Naționala, dupa cum bine se știe, iar cei din clasele a XIII-a și a XII-a au susținut probele pentru la evaluarea la Bacalaureat, in cursul saptamanii trecute. S-au primit deja rezultatele, iar ministrul Educației spune…