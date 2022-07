Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii Serviciului de Investigații Criminale din cadrul IPJ Valcea au pus in aplicare un mandat european de arestare, fața de un barbat, din municipiul Ramnicu Valcea, urmarit internațional. Ieri., polițiștii au pus in executare un mandat de arestare european, emis de autoritațile spaniole, fața…

- Politistii Serviciului de Investigatii Criminale efectueaza verificari in vederea depistarii a trei minori de 11, 12 și 13 ani, disparuți din Timișoara, județul Timiș. „La data de 20 iunie 2022, polițiștii timișoreni au fost sesizați cu privire la dispariția a trei minori de 11, 12 și 13 ani, din Timișoara.…

- Politistii de la Investigatii Criminale cauta doi minori din judetul Timis. O fata din Giroc, respectiv un baiat din Centrul de Plasament din Lugoj, ambii in varsta de 15 ani, sunt de negasit. Andreea Daniela Ferenti ar fi plecat ieri, 16 iunie, de la domiciliul sau din localitatea Giroc, iar pana in…

- Politistii de la Investigatii Criminale cauta doi minori din judetul Timis. O fata din Giroc, respectiv un baiat din Centrul de Plasament din Lugoj, ambii in varsta de 15 ani, sunt de negasit. Andreea Daniela Ferenti ar fi plecat ieri, 16 iunie, de la domiciliul sau din localitatea Giroc, iar pana in…

- Parca au intrat in pamant. Cautari disperate pentru gasirea a doi adolescenti de 15 ani. Politistii Serviciului de Investigatii Criminale efectueaza verificari in vederea depistarii unei minore in varsta de 15 ani, disparuta din localitatea Giroc, județul Timiș. In data de 16 iunie, FERENTI ANDREEA…

- Politistii Serviciului de Investigatii Criminale efectueaza verificari in vederea depistarii unui barbat in varsta de 35 de ani, disparut din Jimbolia județul Timiș. In data de 8 iunie , DRAGUȚ MARIUS PETRE ar fi plecat de la domiciliul sau din orașul Jimbolia, iar pana in prezent nu a mai revenit.…

- Polițiștii Serviciului de Investigații Criminale din Brașov efectueaza cercetari in cadrul unui dosar penal sub aspectul savarșirii infracțiunilor de furt calificat, furt in scop de folosința, complicitate la furt calificat și complicitate la furt, in scop de folosința. Doi barbați ar fi sustras un…

- Politistii Serviciului de Investigatii Criminale din cadrul IPJ Timis au depistat sambata un tanar, de 19 ani, banuit de furtul unui bancomat de criptomonede din Timisoara.''In fapt, astazi, 9 aprilie, politistii au fost sesizati cu privire la faptul ca, la data de 8 aprilie, in jurul orei 21,00, din…