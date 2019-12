Stiri pe aceeasi tema

- In noaptea de 6 7 decembrie a.c., politisti din cadrul Serviciului Rutier Constanta, Politiei municipiului Constanta si Politiei orasului Cernavoda au desfasurat o actiune pe linia prevenirii si combaterii evenimentelor rutiere produse pe fondul conducerii pe drumurile publice a unui autovehicul sub…

- Ziarul Unirea Au condus pe mai multe carari: Doi barbați de 40 și 63 de ani, reținuți de polițiști, dupa ce au condus sub influența bauturilor alcoolice Potriviti IPJ Alba, la data de 3 decembrie 2019, in jurul orei 18.30, polițiștii Secției 5 Poliție Rurala Blaj l-au depistat pe un barbat de 40 de…

- Ziarul Unirea Sfaturi de la IPJ Alba pentru șoferi: Pentru evitarea evenimentelor rutiere neplacute NU conduceți autovehicule sub influența bauturilor alcoolice La sfarșitul saptamanii trecute, au fost depistați 6 șoferi care conduceau autoturisme fiind sub influența bauturilor alcoolice. Polițiștii…

- Ieri, 30 octombrie 2019, in jurul orei 18.00, polițiștii Secției 6 Poliție Rurala Jidvei l-au depistat pe un barbat de 59 de ani, din Cetatea de Balta, in timp ce conducea un autoturism, pe DJ 107, pe raza localitații Cetatea de Balta, fiind sub influența bauturilor alcoolice. In urma testarii conducatorului…

- Ziarul Unirea Polițiștii din Alba au reținut doi barbați care conduceau pe drumurile publice fara permis și sub influența bauturilor alcoolice Polițiștii din județul Alba au reținut doi barbați, din Straja, respectiv din Cetatea de Balta care conduceau pe drumurile publice fara permis și sub influența…

- In perioada 12 – 13 octombrie 2019, politistii rutieri din judetul Alba, sprijiniti de politistii de ordine publica cu atribuții pe linia poliției rutiere, au desfasurat o actiune care a avut ca scop cresterea siguranței rutiere si combaterea infractiunilor si contravențiilor comise de catre participantii…

- La data de 22 septembrie a.c., in jurul orei 13.55, politisti din cadrul Politiei orasului Navodari au identificat un barbat de 47 de ani in timp ce conducea un autoturism pe raza orasului Navodari. In urma verificarilor, s a stabilit ca acesta se afla sub influenta bauturilor alcoolice, aparatul etilotest…

- La data de 21 septembrie a.c., in jurul orei 16.50, politisti din cadrul Biroului Rutier Mangalia au identificat un barbat, de 29 de ani, in timp ce conducea un autoturism pe strada General Boierescu din municipiul Mangalia.In urma verificarilor, s a stabilit ca acesta se afla sub influenta bauturilor…