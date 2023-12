Stiri pe aceeasi tema

- ”In ultimele 24 de ore, angajatii Ministerului Afacerilor Interne au intervenit la 4.921 de evenimente, 3.264 fiind circumscrise mentinerii ordinii publice, iar 1.657 circumscrise situatiilor de urgenta. La nivelul structurilor de politie au fost semnalate 861 de posibile infractiuni, 17% dintre acestea…

- Trei tineri din Vinga care au furat de mai multe ori din aceeași casa au fost prinși. „Polițiștii din Vinga au fost sesizați, la data de 21 decembrie a.c., despre faptul ca, dintr-un imobil din Vinga, locuit doar in anumite perioade ale anului, ar fi fost sustrase mai multe bunuri. Din cercetari, s-a…

- Polițiștii orașului Sebiș și cei ai Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase, au efectuat ieri o percheziție, sub coordonarea Parchetului de pe langa Judecatoria Gurahonț, județul Arad, la domiciliul unui barbat din localitatea Joia Mare, cercetat pentru nerespectarea regimului armelor si…

- Polițiștii din Alba Iulia, sub coordonarea Parchetului de pe langa Judecatoria Alba Iulia, au efectuat 3 percheziții, pe raza municipiului Cluj-Napoca, intr-un dosar privind fapte de furt din societați comerciale de pe raza municipiului Alba Iulia. O persoana a fost reținuta. La data de 31 octombrie…

- Doi barbati din Timisoara au fost prinsi ieri seara pe Drumul Boilor, in timp ce taiau un tub metalic de mari dimensiuni al firmei care executa lucrari in zona centurii Timișoarei. „Polițiștii locali din cadrul Biroului Proximitate și Siguranța Publica s-au deplasat aseara, in jurul orei 18.40, in urma…

- FURT… Doi barbati din Deleni au fost retinuti de politisti dupa ce au furat un vehicul de tip ATV. Acestia au actionat noaptea, cand credeau ca nu-i vede nimeni. Politistii vasluieni au reusit, insa, sa-i descopere si sa-i aresteze pentru 24 de ore. Cei doi faptasi au 23 ani, respectiv 39 ani. Vehiculul…