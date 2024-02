Stiri pe aceeasi tema

- In ziua de 27 ianuarie a.c., politistii din cadrul Politiei Municipiului Curtea de Argesau continuat cercetarile intr un dosar penal, aflat sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Curtea de Arges, privind savarsirea infractiunii de distrugere in forma continuata 5 acte materiale , si au…

- In ziua de 25 ianuarie, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Curtea de Argeș au continuat cercetarile intr-un dosar penal, aflat sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Curtea de Argeș, privind savarșirea infracțiunilor de furt in scop de folosința, conducere fara drept și sub influența…

- A condus baut o mașina pe care a furat-o In ziua de 25 ianuarie a.c., polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Curtea de Argeș au continuat cercetarile intr-un dosar penal, aflat sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Curtea de Argeș, privind savarșirea infracțiunilor de furt in scop…

- Un tanar vasluian a sustras 52.500 lei din incinta unei firme de curierat și a cheltuit mare parte din ei in cateva zile, pana sa-l prinda poliția. Angajatii societatii au anuntat pe data de 29 decembrie disparitia unei sume de bani. Cercetarile au stabilit ca tanarul banuit de comiterea infractiunii…

- In ziua de 23 decembrie a.c., politistii Biroului de Investigatii Criminale Pitesti au continuat cercetarile intr un dosar penal aflat sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Pitesti, privind savarsirea infractiunii de furt calificat, savarsit intre membri de familie, potrivit unui comunicat…

- Polițiștii de investigații criminale din cadrul Poliției Municipiului Curtea de Argeș au continuat cercetarile intr-un dosar penal, aflat sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Curtea de Argeș, privind savarșirea infracțiunilor de insușirea bunului gasit, tentativa la efectuarea de operațiuni…

- Polițiștii din Dambovița au efectuat, in aceasta dimineata, 4 percheziții domiciliare in județele Prahova, Argeș și Dambovița.Au fost puse in executare trei mandate de aducere, persoanele depistate urmand sa fie conduse la audieri. Activitațile sunt desfașurate in cadrul unui dosar penal intocmit pentru…