- Au trecut aproape doi ani de la cazul teribil din Caracal, dar astazi Gheorghe Dinca, presupusul criminal al Luizei Melencu și al Alexandrei Maceșanu a fost adus din nou la audieri la Tribunalul Olt. Mama Luizei l-a primit cu injuraturi in fața instanței.

- „Este pentru prima cand sunt cu acest nenorocit. Nu sunt pregatit, va spun sincer. Dar sunt pregatit sa spun adevarul si sa ajut. Nu poti sa fii pregatit sa dai ochii cu un asemenea individ. As avea multe sa-i adresez, dar din pacate nu cred ca mi se va permite, avand doar statutul de martor. Sper…

- Luni, instanța a respins definitiv cererea lui Gheorghe Dinca de stramutare a dosarului Caracal la Tribunalul din Slatina ca fiind neintemeiata. In prezent, se continua audierea martorilor. Unul dintre ei, Alexandru Cumpanașu, unchiul Alexandrei Maceșanu, a fost citat in aceasta postura in procesul…

- Alexandru Cumpanasu, unchiul Alexandrei Macesanu, fata rapita si ucisa de Gheorghe Dinca la Caracal, in vara anului 2019, a fost citat ca martor in procesul crimelor de la Caracal si s-a si prezentat. Bunicul Luizei Melencu - prima victima a lui Dinca, s-a aratat, in schimb, revoltat de situatie, considerand…

- Recent au avut loc momente tensionate in procesul crimelor de acum doi ani, de la Caracal, care au zguduit o țara intreaga. Familia Luizei Melencu a avut un schimb dur de replici cu jandarmii la apariția lui Gheorghe Dinca in curtea instanței de judecata, acolo unde avea loc audierea primilor martori…

- Scandalul a inceput cand matusa Luizei Melencu s-a urcat pe gardul din jurul Tribunalului Olt, pentru a-l vedea pe Gheorghe Dinca. La apariția deținutului in curtea instanței, femeia a inceput sa strige.Oamenii legii i-au spus femeii sa sa calmeze și sa pastreze distanța.La acest termen a fost programata…