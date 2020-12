Doi angajați de la un spital din Alaska, tratați de urgență după ce au făcut vaccinul anti-Covid. Ce concluzii au tras medicii Doi angajați din domeniul Sanatații, de la același spital din Alaska, au avut reacții adverse la cateva minute dupa ce au facut vaccinul anti-Covid de la Pfizer, scrie The New York Times. Responsabilii din Domeniul Sanatații au spus ca aceste cazuri nu le vor perturba planurile de lansare a vaccinurilor și ca impartașesc informațiile din motive de transparența. Ce reacții adverse au avut paciențiiPrima persoana este o femeie de varsta mijlocie, fara antecedente la alergii, care a avut o reacție anafilactica marți, la 10 minute dupa ce i s-a administrat vaccinul, la spitalul regional Bartlett din… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

