Functionarul din cadrul Directiei Regionale Antifrauda Fiscala Bucuresti a fost deferit justitiei sub acuzatiile de inselaciune in forma continuata si uz de fals in forma continuata dupa ce, in ultimii trei ani, a folosit o diploma falsa, sustinand ca este absolvent al ASE Bucuresti. „In perioada 03.12.2020 – iunie 2023, la diferite intervale de timp, dar in baza aceleiasi rezolutii infractionale, inculpatul i-a indus in eroare pe functionarii publici din cadrul Directiei Generale Antifrauda Fiscala-Serviciul Coordonare Control Produse Energetice, Directia Operatiuni Vamale Import – Export si…