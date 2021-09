Stiri pe aceeasi tema

- Rusia va "continua sa monitorizeze indeaproape modul in care evolueaza situatia din Republica Moldova si in ce masura aceasta tara isi indeplineste obligatiile in temeiul tratatului de prietenie si cooperare, inclusiv in ceea ce priveste conservarea si dezvoltarea limbii ruse". Potrivit agentiei Infotag,…

- Marile schimbari petrecute in Afganistan au dovedit inca odata ca democrația impusa nu rezista mult. Cu pretextul democrației, intervenția in afacerile interne ale altor țari, chiar și suprimarea cu brutalitate a dezvoltarii lor este tiranie, hegemonism și totalitarism, a declarat Hua Chunying, purtatorul…

- Proiectul de 11 miliarde de dolari, care va dubla conducta existenta Nord Stream pe sub Marea Baltica si va permite Rusiei sa ocoleasca Ucraina pentru livrarea gazelor catre Europa, este un motiv important de tensiuni intre Moscova si Washington. Washingtonul a impus sanctiunile vineri unei nave, proprietarului…

- Deocamdata, Rusia nu recunoaște mișcarea talibanilor (interzisa in Federația Rusa) drept putere legitima in Afganistan, dar este pregatita sa lucreze cu un guvern de tranziție, a declarat reprezentantul special al președintelui rus pentru Afganistan, directorul Departamentului doi pentru Asia din…

- Guvernul SUA incearca sa afle ce s-a intimplat cu o sticla de whisky de 5.800 de dolari oferita de Japonia fostului secretar de stat Mike Pompeo, care pare sa fi disparut, informeaza miercuri New York Times, potrivit AFP. Oficialii japonezi au oferit sticla Departamentului de Stat pe 24 iunie 2019,…

- Beijingul a denuntat joi "o încalcare a suveranitatii sale" si a amenintat cu "represalii" dupa aprobarea de catre SUA a vânzarii unor tunuri de artilerie catre Taiwan, echipamente destinate sa ajute insula împotriva unei potentiale invazii chineze, relateaza AFP,…

- Colaborarea dintre Rusia și China pe arena internaționala și consensul celor doua țari pe probleme privind formarea unui sistem al ordinii mondiale mai just are un impact stabilizator asupra intregului ansamblu de relații internaționale, a declarat directorul Departamentului I pentru Asia din cadrul…