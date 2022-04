Stiri pe aceeasi tema

- Vopsitul oualor este momentul cel mai așteptat de copii și una dintre tradițiile esențiale ale sarbatorii de Paști. Este o activitate amuzanta, relaxanta și educativa pentru cei mici. Parinții care vor sa transforme acest moment intr-un prilej de creativitate fara margini, sunt invitați sambata, 2 aprilie,…

- In data de 15 martie a.c. in jurul orei 12:00, Poliția Municipiului Vulcan a fost sesizata telefonic de catre personalul de serviciu din cadrul unei unitati miniere din localitate, cu privire la faptul ca au fost observate persoane necunoscute in incinta minei. Echipajul de poliție care s-a…

- Joi, 10 martie a.c., in intervalul orar 14.00-17.00, polițiștii din Baia Sprie au organizat și executat pe acțiune pe linia combaterii infracțiunii prevazute de 336 privind conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe. Astfel, au fost controlate peste 20 de autovehicule și…

- Incident grav in urma cu puțin timp pe strada Monetariei din Baia Mare. Trei muncitori care lucrau la un garaj au fost raniți, dupa ce au fost prinși sub greutatea unui zid pe care l-au spart. Parți din zid au cazut și peste o anexa a unui imobil vecin. La fața locului au intervenit echipajele […] Source

- Doi prieteni brașoveni s-au decis sa ajute refugiații din Ucraina. In aceasta noapte, Andrei Mihalcea și Cristian Iliescu iși incarca mașina cu apa, mancare și produse de igiena și pleaca spre granița cu Ucraina. Și-ar dori ca și alți brașoveni sa li se alature. In acest sens, au facut chiar un apel…

- Astazi, polițiștii covasneni au efectuat o percheziție domiciliara, in orașul Bod, județul Brașov, la o persoana banuita de savarșirea infracțiunii de furt calificat. Din cercetari a reieșit ca, in perioada 2019 – 2021, un barbat, de 38 de ani, ar fi patruns, prin efractie, in trei locuinte din județul…

- Mai mult de un kg de cannabis gasit intr-un imobil din Cluj. Doi barbați sunt cercetați pentru trafic și consum de droguri de risc. La data de 1 februarie a.c., polițiștii din cadrul Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate Cluj-Napoca, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial…

- Polițiștii Secției 3 Poliție Rurala Onești au identificat și depistat doi tineri, banuiți de furtul a 3 cabaline de la doi sateni din comuna Helegiu. Prejudiciul in valoare de 5.000 de lei a fost recuperat. In noaptea de 15/16.ianuarie și 22/23 ianuarie a.c., persoane necunoscute au sustras 3 cabaline,…