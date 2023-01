Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, a transmis astazi ca exista posibilitatea ca de maine, 5 Ianuarie 2023, de joi Romania intrand in cea de-a treia saptamana de crestere sustinuta a cazurilor. „Asteptam cifrele de maine, joi se face bilantul. E foarte probabil sa avem a treia saptamana de crestere…

- Ela a primit o surpriza neașteptat din partea soțului sau, la scurt timp de la anunțul ca urmeaza sa devina parinți. Petrica a avut grija sa iși surprinda partenera insarcinata. Hai sa vezi ce au publicat pe Internet caștigatorii sezonului 4 Mireasa.

- Ela și Petrica, caștigatorii sezonului 4, sunt mai fericiți ca niciodata asta pentru ca cei doi vor deveni parinți. Anunțul a fost facut pe rețelele de socializare, iar fosta concurenta de la Mireasa s-a afișat cu burtica de gravida. Iata primele imagini cu cei doi in postura de viitori parinți!

- Cata durere pentru parinți! Unei adolescente din AUTOCARUL GROAZEI medicii i-au amputat amandoua brațele. Șansele de replantare a membrelor, rezervate Uneia dintre adolescentele din autocarul groazei care s-a rasturnat in aceasta dimineața in județul Iași și care transporta la un festival membrii unui…

- Armata rusa a constituit ceea ce a numit primele sale unitați „artistice”, formate din muzicieni, actori și alți artiști, menite sa ridice moralul trupelor pe fondul seriei de infrangeri suferite pe campul de lupta din Ucraina, scrie The Moscow Times . „Doua brigazi de creație permanente, de pe linia…

- Doliu in lumea Hollywood-ului! Kirstie Alley, actrița americana care s-a lansat in serialul "Cheers", a murit la varsta de 71 de ani, dupa o perioada de lupta cu o boala crunta: cancer. Anunțul familiei sale a indurerat o intreaga lume.

- In sfarsit, stadionul de marime mai mica pe care autoritatile locale vor sa-l ridice in Calea Buziasului a atras interesul constructorilor. La a treia incercare, dupa ce primele doua licitatii au esuat. Anuntul a fost facut atat de primarul Dominic Fritz, cat si de vicele Cosmin Tabara. Aproape 25 de…

- Tranformare radicala pentru unul dintre cei mai populari actori. Nimeni nu l-a recunocut, deși are 35 de ani și este unul dintre cele mai in voga staruri de la Hollywood, noteaza click.ro. Zac Efron e de nerecunoscut in rolul luptatorului de wrestling Kevin Von Erich, in noul film The Iron Claw. Starul…