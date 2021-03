Stiri pe aceeasi tema

- PSRM pregatește un nou proiect de lege cu privire la funcționarea limbilor pe teritoriul Republicii Moldova. Despre aceasta președintele socialiștilor, Igor Dodon, a anunțat dupa ședința grupului de lucru in chestiunea legata de elaborarea proiectului. La ședința a participat Elena Beleacova, directorul…

- Fracțiunea parlamentară a PSRM va participa la ședința Parlamentului unde va fi dezbătută componența și programul de guvernare a candidatului desemnat de președintele Republicii Moldova. Decizia de votare sau nevotare va fi luată de Executivul Politic al PSRM după dezbaterile din plenul Parlamentului.…

- CHIȘINAU 2 ian - Sputnik. Adjunctul cabinetului președintelui ucrainean Vladimir Zelenski, Igor Jovkva, a anunțat data cand președintele moldovean, Maia Sandu, se va afla la Kiev. Despre aceasta scrie site-ul news.liga.net. © Inquam Photos / Octav GaneaIohannis, primit cu onoruri de Sandu…

- Depistarea unui lot de anabolizante intr-un automobil al Ambasadei Moldovei la Moscova nu are nicio legatura cu alegerile prezidențiale, care au avut loc recent, Despre aceasta fostul președinte al Republicii Moldova, Igor Dodon, a declarat in cadrul unui interviu pentru TASS. “Noi am avut informații…

- CHIȘINAU 23 dec - Sputnik. Frcațiunea PDM nu exclude ca ar putea susține desemnarea unui guvern tehnocrat care sa se ocupe in continuare de probleme țarii. Declarația a fost facuta pentru Sputnik Moldova de catre depuatatul democrat Igor Vremea. El susține ca membrii fracțiunii inca nu s-au intrunit…

- Decretul privind numirea lui Vladimir Golovatiuc in funcția de ambasador al Republicii Moldova in Federația Rusa a fost semnat de președintele Igor Dodon și publicata in Monitorul Oficial. Totodata, șeful statului a semnat și decretul privind rechemarea lui Andrei Neguța din functia de ambasador Extraordinar…

- Piata Roșie a fost complet ocupata pentru acest eveniment. Imaginile difuzate de la fața locului aratau ca participanții la defilare nu au purtat maști. Administrația prezidențiala de la Moscova a publicat o galerie de fotografii in care arata cum s-a desfașurat parada militara. Alaturi de Putin s-au…