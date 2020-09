Stiri pe aceeasi tema

- De Ziua independenței, mai mulți șefi de state au transmis mesaje de felicitare pentru președintele țarii, Igor Dodon, și cetațenii Republicii Moldova. Liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, a menționat ca relațiile dintre cele doua popoare se bazeaza pe prietenie și respect reciproc. Totodata, Putin…

- CHISINAU, 2 aug – Sputnik. “Prorocul Ilie este considerat învăţătorul poporului depărtat de la Dumnezeu și un neînfricat apărător al credinței. Totodată mai este considerat aducător de ploi, deoarece prin puterea rugăciunii sale a salvat de la moarte poporul din Israel, după trei ani…

- Compania „Trans Cargo Terminal” SRL a adresat o scrisoare deschisa președintelui țarii, Igor Dodon și premierului, Ion Chicu, și solicita intervenție pentru soluționarea unui incident produs la Portul Liber Internațional Giurgiulești. Potrivit scrisorii, un agent economic strain, care a procurat un…

- In cazul unei tentative de preluare a țarii sub control oligarhic, președintele țarii va apela la susținerea masiva a poporului. Despre aceasta Igor Dodon a menționat in mesajul sau, dedicat celor 30 de ani de la adoptarea Declarației de Suveranitate a Republicii Moldova. Președintele a mai precizat…

- Președintele țarii, Igor Dodon, cheama PSRM, PDM, PAS și PPDA la masa de discuții, pentru a nu permite ca “oligarhii sa revina in țara”. Totodata, șeful statului spune ca este gata sa discute propunerea PAS cu privire la declanșarea alegerilor parlamentare anticipate. Despre aceasta Igor Dodon a scris…

- Igor Dodon i-a adresat un mesaj de felicitare omologul sau roman, Klaus Iohannis cu prilejul zilei sale de nastere. Seful satului i-a urat presedintelui Romaniei sănătate, bucurii, viață îndelungată si spor în activitatea de mare responsabilitate.

- Președintele țarii Igor Dodon a adresat un mesaj de felicitare lui Vladimir Putin cu ocazia Zilei Rusiei sarbatorita astazi 12 iunie. "Stimate Vladimir Vladimirovici, Va rog sa acceptați, in numele poporului moldovenesc și al meu personal, cele mai sincere felicitari și urari de bine cu ocazia Zilei…

- La Ocnița vor fi deschise mai multe școli sportive de tip internat pentru tinerii fotbaliști. Despre aceasta a anunțat președintele țarii, Igor Dodon, pe pagina sa de Facebook. „Impreună cu președintele Federației Moldovenești de Fotbal, Leonid Oleinicenco, am anunțat astazi un nou proiect de amploare…