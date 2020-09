Stiri pe aceeasi tema

- NECAZ… Secția de pompieri Huși a intervenit cu o autospeciala de stingere cu apa și un echipaj specializat pentru limitarea și lichidarea unui incendiu izbucnit la o locuința din localitatea Boțești, comuna Boțești. “La sosirea echipajului de intervenție incendiul se manifesta violent la nivelul a doua…

- Alexandru Nechifor – candidat PNL la primaria Husi, Berbec Dupa o perioada de munca sustinuta a venit si vremea reviziei. Ati reusit sa va concentrati si sa va imbunatatiti rezultatele pentru realizarea scopului propus, iar aceasta i-a bagat pe competitori in corzi. Este important sa dati dovada de…

- PROIECT… Marius Arcaleanu, candidatul Partidului National Liberal la Consiliul Judetean, are solutiile potrivite pentru dezvoltarea judetului. Acesta isi propune sa infiinteze doua parcuri industriale in judet, asa cum sunt in orase precum Cluj sau Ploiesti, si sa sprijine, astfel, investitorii care…

- INCREDIBIL…Alianta Raului, PSD-ALDE, s-a dezlantuit la Vaslui. Dumitru Buzatu si-a pus avangarda sa iasa la atac, iar Dan Marian si-a scos ciracii sa latre pe Facebook, impotriva partidelor de dreapta, dupa ce au vazut sondajele de opinie care arata ca PSD scade dramatic. Surse din interiorul partidului…

- MISIUNE… Liberalii, in frunte cu ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, au luat cu asalt Birourile de Circumscriptie Electorala pentru a-si depune candidaturile in principalele orase, dar si la Consiliul Judetean. Primii au fost cei de la Husi, care in frunte cu Alexandru Nechifor, au dat semnalul ca cine…

- CURAJ… O huseanca desteapta, ambitioasa si cu o cariera de succes candideaza la Primaria Iasi! Este vorba despre Monica Holicov, originara din Husi. Are 52 de ani si o cariera de exceptie, fiind unul dintre cei mai apreciati medici primari de obstetrica -ginecologie, de la Maternitatea Cuza Voda din…

- HOTARAȚI… Liberalii hușeni au intrat de astazi, oficial, in lupta electorala, a carei miza este funcția de primar al municipiului Huși, dar și cat mai multe locuri in Consiliul Local. Pentru a le da curaj și incredere in abordarea unei campanii in care sa obțina susținerea majoritații alegatorilor,…

- ALERTA… Situatie destul de dificla la Centrul de Ingrijire a Persoanelor cu Dizabilitati din Husi, acolo unde recent s-a descoperit un focarul cu noul coronavirus! Zecile de persoane depistate pozitiv au facut ca, la raportarea nationala privind imbolnavirile din ultimele 24 de ore, judetul Vaslui sa…