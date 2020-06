DOCUMENTUL care îi dă de gol pe pesediști! Vor să mențină controlul asupra marilor companii Șerban Nicolae, Titus Corlațean și alți 12 parlamentari PSD din ”aripa dura” a partidului au inițiat un proiect de lege care interzice timp de doi ani orice vanzare de acțiuni sau privatizare totala a firmelor de stat și blocheaza și eventualele negocieri incepute deja. Proiectul a fost votat deja de Senat in 19 mai și a intrat in linie dreapta in Camera Deputaților, unde trebuie sa primeasca raport de la Comisia economica. Daca va fi adoptat, proiectul va face imposibila atragerea de capital privat la companiile de stat, multe dintre ele capușate timp de aproape șapte ani de clientela PSD-ALDE,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

