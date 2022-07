Stiri pe aceeasi tema

- Peste 124.000 de documente confidentiale au fost „scurse” catre The Guardian. Fisierele expun incercari de lobby la Joe Biden, Olaf Scholz si George Osborne. Emmanuel Macron a ajutat in secret activitatile de lobby ale Uber in Franta, arata textele. Compania a folosit „kill switch” in timpul raidurilor…

- Companiei furnizoare de energie EDF, care este copleșita de datorii, va fi naționalizata de statul frncez, a anuntat miercuri, 6 iulie, prim-ministrul Elisabeth Borne.”Va confirm astazi ca statul intentioneaza sa controleze 100% din capitalul EDF”, a spus Borne intr-un discurs sustinut in…

- Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, si cancelarul Germaniei, Olaf Scholz, au discutat, in cursul intalnirii de la Paris, despre intensificarea cooperarii bilaterale si despre teme internationale "urgente", inclusiv despre conflictul din Ucraina si despre asigurarea necesarului strategic. Fii…

- Franta si Turcia propun planuri rivale de export a cerealelor ucrainene. Presedintele francez Emmanuel Macron favorizeaza rutele terestre, de la Odesa catre Romania, Recep Tayyip Erdogan, presedintele Turciei, vrea sa utilizeze rutele maritime prin Marea Neagra, relateaza The Guardian.

- UPDATE Klaus Iohannis a ajuns la Kiev unde se va alatura celorlalți lideri europeni. In Kyiv today with my European colleagues Chancellor @OlafScholz , President @EmmanuelMacron and PM Mario Draghi @Palazzo_Chigi to show our strong support and full solidarity with President @ZelenskyyUa and the Ukrainian…

- Naționaliștii de extrema-dreapta au protestat duminica noaptea in Paris și Lyon dupa realegerea lui Macron. Aceștia sunt suparati pe rezultatele alegerilor. Manifestantii au iesit in strada la Paris si Lyon in semn de protest fata de victoria electorala a presedintelui francez Emmanuel Macron, care…