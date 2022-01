Documentar despre Regina Maria, realizat în Franța Regina Maria a Romaniei este – și a fost – foarte indragita de francezi. Așa ca, nu e de mirare pentru nimeni ca istoricul Stephane Bern a realizat un film documentar despre Regina Maria. Acesta se numește „Marie de Roumanie – l’etonnante reine des Carpates” și o prezinta, desigur, pe cea mai puternica femeie a primei jumatați a secolului trecut, Maria, regina romanilor. Stephane Bern a lucrat aproape doi ani la acest film. Documentarul – de aproape doua ore – conține interviuri cu istorici francezi, dar și romani, filmari la castelele Bran și Peleș, la Curtea de Argeș, la Muzeul Cotroceni, dar… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Președinția franceza a Uniunii Europene inseamna și cultura, iar startul sezonului muzical european s-a dat vineri seara, la Paris, printr-un concert gazduit de Biblioteca Naționala a Franței. Printre parteneri se numara și Ambasada Romaniei in Hexagon.

- Melania Trump, fosta prima doamna a SUA, a anunțat ca va organiza o licitație pentru palaria pe care a purtat-o in timpul vizitei efectuate de Emmanuel și Brigitte Macron la Casa Alba in aprilie 2018. Potrivit Politico , licitația pornește de la prețul de 250.000 de dolari și sunt acceptate doar criptomonede.…

- Stratul de zapada din Poiana Brașov masoara deja jumatate de metru. Sezonul de schi se va deschide oficial de Craciun Momentan nu se poate schia in Poiana Brașov, insa turiștii se folosesc de vremea favorabila pentru a se da cu sania. Meteorologii au emis, marti, noi avertizari nowcasting Cod galben…

- Procesul in dosarul atentatelor jihadiste care s-au soldat cu 32 de morti si peste 340 de raniti pe 22 martie 2016 la Bruxelles se va deschide la 10 octombrie 2022 in capitala Belgiei, a anuntat miercuri seara Curtea de Apel care va organiza audierea in acest proces, relateaza AFP. In total,…

- Soția principelui Nicolae, Alina-Maria de Roumanie, a dat de veste duminica, in ajun de Sfantul Nicolae, ca este insarcinata cu al doilea copil, pe care il va naște la primavara, dupa ce inițial a adus pe lume o fetița care a fost botezata in februarie 2021 la Catedrala din Curtea de Argeș. „In ajunul…

- History Channel marcheaza Ziua Nationala a Romaniei prin difuzarea a doua documentare istorice despre regina Maria si regele Mihai. „Maria – Inima Romaniei” va putea fi urmarit incepand cu ora 15:15, iar o ora mai tarziu va di difuzat „Regele Mihai: Drumul catre casa” și va fi difuzat de la ora 16:15.…

- Polonia a primit o amenda de un milion de euro din partea Curții de Justiție UE pentru ca nu a respectat verdictul justitiei comunitare privind desfiintarea camerei disciplinare a Curtii supreme de la Varșovia. Amenda de 1 milion de euro pentru Polonia „In verdictul emis astazi, vicepresedintele tribunalului…

- Iși spune, in titulatura, ca este ”al Romaniei”, insa chiar cand trebuie sa demonstreze ca are vreo legatura cu țara! Nicolae Medforth-Mills, fostul principe pe care Regele Mihai l-a lasat fara titlul regal in clipa in care s-a aflat ca are un ”copil din flori”, sfideaza legile țarii și pune in pericol…