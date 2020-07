DOCUMENTAR: 15 ani de la atentatele teroriste asupra transportului public din Londra

Stiri pe aceeasi tema

- 2005 - Atentatele de la Londra: Patru teroriști islamiști sinucigași au detonat patru bombe artizanale in transportul public din Londra. 56 de oameni au fost ucisi (inclusiv cei patru atentatori) si peste 700 au fost raniti.

- Europa se ridica dupa pandemie. Markit: Scaderea record a activitatii economice in zona euro s-a atenuat in iunie Scaderea record a activitatii economice in zona euro s-a atenuat din nou in iunie, in urma redeschiderii multor afaceri, care fusesera fortate sa se inchida in urma masurilor de izolare…

- Marea Britanie va prezenta in cursul saptamanii viitoare planul sau de relaxare a masurilor de izolare adoptate pentru a lupta impotriva epidemiei de coronavirus, a anuntat duminica ministrul sanatatii britanic Matt Hancock, citat de Reuters. Planul de iesire din izolare ar putea cuprinde o relaxare…

- Incidente violente s-au inregistrat sambata dupa-amiaza, in centrul Londrei, in contextul unor proteste antirasism si al prezentei unor contramanifestanti de extrema-dreapta, informeaza Reuters. In...

- Guvernul de la Londra va institui incepand cu data de 8 iunie carantina obligatorie la domiciliu timp de 14 zile pentru aproape toate persoanele venite in Regatul Unit dintr-o calatorie internationala, masura adoptata pentru prevenirea unor noi cazuri de COVID-19 importate, a anuntat vineri ministrul…

- Marea Britanie a anuntat un pachet de doua miliarde de lire sterline care are ca scop incurajarea ciclismului si a mersului pe jos, relateaza CNN. Masura face parte din efortul guvernului de la Londra de a promova transportul alternativ pentru a reduce numarul persoanelor din transportul public. Prin…

- Primarul Londrei, Sadiq Khan, a cerut vineri guvernului britanic sa introduca obligativitatea purtarii de masca pentru persoanele care calatoresc cu transportul public sau sunt la cumparaturi in capitala Marii Britanii, potrivit Reuters. Potrivit primarului Londrei, dovezile din intreaga lume arata…

- Este cel mai mare bilanț din ultimele cinci zile. Numarul deceselor in spitalele din Anglia a crescut cu 740 la 12.396. "327.608 oameni au fost testați, dintre care 103.093 au fost testați pozitiv. 40 din 70 pacienți (cu vanrste cuprinse intre 45 și 93 de ani) nu aveau alte boli", a spus Ministerul.…