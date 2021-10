Stiri pe aceeasi tema

- YouTube a anunțat ca va bloca tot conținutul legat de teoriile anti-vacciniste și informațiile false. Potrivit presei internaționale, platforma va interzice postarile care includ teorii conform carora vaccinul antigripal provoaca lipsa de fertilitate, dar și pe cele care afirma intr-un mod eronat ca…

- Marcel Ciolacu a afirmat ca „Congresul PNL cu 5.000 de oameni intr-o singura sala, desi infectarile au explodat- este un afront urias la adresa romanilor". El a adaugat ca PSD a organizat un congres online special pentru a respecta normele sanitare, insa PNL se crede deasupra legii. „Congresul PNL cu…

- Fostul președinte american Donald Trump a declarat în timpul unui interviu acordat joi televiziunii conservatoare Fox News ca fondatorul și CEO-ul Facebook, Mark Zuckerberg, „obsinuia sa vina la Casa Alba sa ma pupe-n fund”.„El (Mark Zuckerberg) obisnuia sa vina la Casa…

- Ion Minzina, președinte al PSD Argeș și al Consiliului Județean Argeș: ”Aplicarea legii este un moft pentru Guvernul Cițu! Guvernul Cițu și-a anunțat intenția de a amana inca o data punerea in aplicare a legii privind majorarea salariilor profesorilor. Creșterea salariilor cadrelor didactice cu 16%,…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a semnat luni, 19 iulie 2021, urmatoarele decrete:Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 63/2001 privind inființarea Inspectoratului de Stat in Construcții - I.S.C. (PL-x 244/07.06.2021);Decret privind promulgarea Legii pentru…

- Polițiști din cadrul Poliției Municipiului Fagaraș efectueaza cercetari in cadrul unui dosar penal sub aspectul savarșirii infracțiunii de “amenințarea”. In fapt, la data de 14 iulie 2021, in jurul orei 02.20, polițiștii au fost sesizați prin apelul unic de urgența 112 de catre o femeie din municipiul…

- In regiunea Moldovei, sub paravanul unor clinici ginecologice se ascunde o rețea antiavort. Femeile care apeleaza la FemClinic sunt speriate cu informații false despre intreruperile de sarcina, in incercarea de a le convinge sa pastreze cu orice preț sarcinile nedorite. Aceasta este prima parte a unei…