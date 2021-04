Stiri pe aceeasi tema

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența Alba a decis duminica masuri ce trebuie respectate in municipiul Sebeș, orașul Baia de Arieș și comunele Cetatea de Balta, Craciunelu de Jos, Poșaga, Sancel și Unirea. Acestea intra in vigoare de luni, 19 aprilie, ora 00:00. HOTARAREA nr. 107 din 18.04.2021…

- Astazi, 17 aprilie 2021, in județul Alba s-au inregistrat 62 cazuri noi de infectare cu COVID-19, potrivit informațiilor furnizate de Grupul de Comunicare Strategica. Dintre aceste cazuri, 5 au fost atribuite Municipiului Blaj, 2 comunel Craciunelu de Jos și cate 1 comunelor Cetatea de Balta și Șona.…

- Astazi, 15 aprilie 2021, in județul Alba s-au inregistrat 82 cazuri noi de infectare cu COVID-19, potrivit informațiilor furnizate de Grupul de Comunicare Strategica. Dintre aceste cazuri, 5 au fost atribuite Municipiului Blaj, cate 2 comunelor Craciunelu de Jos, Mihalț și Valea Lunga și cate 1 comunelor…

- DOCUMENT| Noi MASURI anti-COVID-19 impuse in Sebeș, Baia de Arieș, Bucium, Saliștea și Unirea, ca urmare a evoluției pandemiei: Decizia CJSU Municipiul Sebeș, orașul Baia de Arieș și comunele Bucium, Saliștea și Unirea vor intra sub incidența unui nou set de restricții anti-COVID, din cauza evoluției…

- DOCUMENT| Restaurantele și cafenelele se REDESCHID in Sebeș și Teiuș. Hotararea CJSU Alba pentru alte șapte localitați Localitațile Doștat, Garbova, Noșlac, Rimetea, Șona și Unirea vor intra in scenariul roșu de combatere a pandemiei, din cauza incidenței de infectare cu COVID-19 ridicata, de peste…

- Astazi, 9 martie 2021, in județul Alba s-au inregistrat 101 cazuri noi de infectare cu COVID-19, potrivit informațiilor furnizate de Grupul de Comunicare Strategica. Dintre aceste cazuri, 4 au fost atribuite Municipiului Blaj, 9 comunei Șona, cate 2 comunelor Craciunelu de Jos și Sancel și 1 comunei…

- Astazi, 9 februarie 2021, in județul Alba s-au inregistrat 69 cazuri noi de infectare cu COVID-19, potrivit informațiilor furnizate de Grupul de Comunicare Strategica. Dintre aceste cazuri, 2 au fost atribuite municipiului Blaj și cate 1 comunelor Bucerdea Granoasa, Cetatea de Balta, Sancel și Șona.…

- In urma ultimei ședințe a Comitetului Județean pentru Situații de Urgența Alba, s-a decis ca restricțiile anti-COVID-19 impuse in comunele Cetatea de Balta și Garbova sa fie ridicate, incepand cu data de 20.01.2021, ora 00.00. Luand in dezbatere rata de incidența a cazurilor de COVID–19 pentru perioada…