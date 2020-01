Stiri pe aceeasi tema

- O substanța activa medicamentoasa „inventata” de inteligența artificiala (AI) va fi testata pentru prima data pe oameni. Algoritmul AI, care a ajutat la realizarea medicamentului ― utilizat pentru a trata pacienții cu tulburari obsesiv-compulsive ― a fost dezvoltat de startup-ul britanic…

- ​Startup-ul MedTech XVision introduce o platforma medicala care analizeaza radiografiile pulmonare folosind inteligența artificiala, în premiera în România, în cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgența ”Pius Brînzeu” din Timișoara.Citeste continuarea pe StartupCafe.ro

- Potrivit CEO-ului Apple, Tim Cook, producatorul de iPhone-uri achiziționeaza o companie la fiecare doua-trei saptamâni. Pe aceasta lista de achiziții tocmai a fost adaugat un startup de inteligența artificiala ― Xnor.ai ― pentru care Apple a platit 200 milioane de dolari.Citește mai departe…

- ​Producatorul chinez de telefoane inteligente Xiaomi va investi peste 7 miliarde de dolari în inteligența artificiala și tehnologie 5G, de-a lungul urmatorilor 5 ani, în contextul în care competiția din aceste sectoare se înasprește, transmite Reuters, citata de Mediafax. Citește…

- ​Compania americana de carduri de credit și debit Mastercard a anunțat luni ca achiziționeaza un startup care folosește inteligența artificiala (AI) pentru soluții de securitate ciberntica. Citește mai departe și comenteaza pe StartupCafe.ro....

- ​Microsoft România organizeaza în decembrie Alice envisions the future, Girls in AI Hackathon - un eveniment AI (inteligenta artificiala) care își propune sa ofere elevelor din România resursele necesare pentru a-și dezvolta abilitațile de care au nevoie pentru profesiile viitorului.…

- Un startup care dezvolta un software pentru industria financiara, bazat pe inteligența artificiala, a anunțat ca a obținut investiții în valoare de 11,7 milioane de dolari. TookiTaki va folosi finanțarea pentru a îmbunatați software-ul lor capabil sa detecteze cazurile de spalare de bani…

- Gigantul Adobe, cunoscut mai ales pentru „Photoshop”, programul de editare al imaginilor, a prezentat softuri experimentale care arata daca o imagine a fost modificata sau „fotoșopata”- cum este cunoscuta editarea pe calculator in limbajul popular. Programele prezentate in premiera de Adobe, in urma…