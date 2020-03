Stiri pe aceeasi tema

- Ordonanta de Urgenta pentru modificarea si completarea Legii 286/2009 privind Codul penal, adoptata de Guvern in sedinta din aceasta saptamana, avand in vedere evolutia situatiei epidemiologice la nivel national si international determinata de raspandirea noului coronavirus, a fost publicata vineri…

- In contextul decretului de stare de urgenta, multi dintre angajatori s-au raportat la codul muncii si au suspendat pe nedrept contractele de munca ale angajatilor si chiar au venit cu tot felul de amenintari ilegale (atentie, in drept exista si amenintari legale, cum ar fi "te voi chema in judecata…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, sustine ca seful statului, Klaus Iohannis, a decretat tarziu starea de urgenta in Romania, printr-un document "foarte vag". "Presedintele Romaniei a decretat stare de urgenta in Romania. A facut-o tarziu si printr-un document foarte vag, care nu lamureste…

- Senatorii au respins, luni, OUG 1/2020 privind unele masuri fiscal-bugetare si pentru modificarea si completarea unor acte normative.Cu 69 de voturi "pentru", 44 "impotriva" si trei abtineri, senatorii au respins adoptarea proiectului de lege pentru aprobarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului…

- Femeile din invațamant pot opta sa iasa la pensie la 65 de ani, in loc de 63, potrivit unei Ordonanțe de Urgența aprobate de Guvern. Actul normativ transpune in legea Educației o decizie a Curții Constituționale cu privire la varsta de pensionare. Legislația in vigoare excepta profesoarele de la posibilitatea…

- Amanarea termenului de la care intra in vigoare OUG care obliga cumparatorii sa se legitimeze atunci cand cumpara cartele prepay va fi discutata luni in Guvern. Actul normativ va intra in vigoare in 31 martie, nu in 1 ianuarie 2020. Ordonanța, data imediat dupa cazul Caracal, a fost atacata de Avocatul…