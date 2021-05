DOCUMENT | Compania Aeroporturi Bucureşti trimite angajaţii în şomaj tehnic tocmai când traficul aerian a început să-şi revină Toti angajatii Companiei Nationale Aeroporturi Bucuresti, care gestioneaza aeroporturile Baneasa si Otopeni, vor fi trimisi pe rand in somaj tehnic, incepand cu data de 1 iulie 2021. Potrivit dispozitiei nr. 232/19 mai 2021 a directorului general al companiei, toti directorii, sefii de serviciu sau de birou din cadrul CN Aeroporturi Bucuresti trebuie sa planifice intregul personaj pentru perioade de 14 zile de somaj tehnic. Planifiarea se va face etapizat, in patru perioade, pentru a se asigura si functionarea minima in siguranta a aeroporturilor. Listele cu personalul care pleaca… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

