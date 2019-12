Doctorul Tudor Ciuhodaru: Atenție la petarde! “Un pacient de 50 de ani din Belcești nu a mai putut fi salvat in urma exploziei. In fiecare an tratam zeci de pacienți (mulți copii!) ce ajung la urgențe cu leziuni produse de petarde”, a anunțat dr. Tudor Ciuhodaru pe pagina sa de Facebook. “Pana cand parlamentarii vor vota legea Ciuhodaru ce prevede predarea […] Articolul Doctorul Tudor Ciuhodaru: Atenție la petarde! apare prima data in Deșteptarea- Ziarul Bacaului . Citeste articolul mai departe pe desteptarea.ro…

