Stiri pe aceeasi tema

- Vicepremierul moldovean Andrei Spinu a transmis sambata ca pentru prima data in istorie, locuitorii din dreapta Nistrului nu vor mai consuma gaze livrate de Gazprom. „Pentru prima data in istoria țarii noastre, malul drept nu va consuma gaze livrate de Gazprom. Inca de anul trecut, am promis ca vom…

- Decizie ferma in Republica Moldova: șase posturi de televiziune nu mai pot emite de astazi. Decizia a fost luata de Comisia pentru Situatii Exceptionale si anunțata de Natalia Gavrilița, premierul Republicii Moldova.

- Comisia pentru Situații Excepționale a aprobat vineri, 16 decembrie, o decizie privind suspendarea, pe perioada starii de urgența, a licențelor de emisie pentru șase posturi de televiziune din R. Moldova. Este vorba despre posturile „Primul in Moldova”, „RTR Moldova”, „Accent TV”, „NTV Moldova”, „TV6”…

- Comisia pentru Situații Excepționale a Municipiului Chișinau s-a intrunit miercuri, și a decis sa ia act de decizia CSE a Republicii Moldova și sa reduca consumul de energie electrica. Astfel, potrivit documentului, intreprinderea municipala Lumtehva asigura intreruperea iluminatului stradal pe timp…

- Prim-ministra Natalia Gavrilița anunța ca Comisia pentru Situații Excepționale va adopta mai multe decizii care vor permite punerea in aplicare in R. Moldova a sancțiunilor internaționale, in contextul sancțiunilor anunțate de autoritațile SUA pe numele a 21 de persoane și entitați pentru corupție sistematica…

- In teritoriile temporar ocupate din regiunea ucraineana Zaporojie, militarii rusi le-au interzis localnicilor sa treaca la ora de iarna – transmite agentia de presa Ukrinform, citata de RADOR. „Existența in afara realitații și intr-o lume inventata de dictator este ceva caracteristic Rusiei. Acum, ocupanții…

- Comisia pentru Situații Excepționale a adoptat o hotarare in contextul crizei energetice. Astfel, iluminatul cladirilor va fi redus cu 30%, iar havuzurile, vitrinele și iluminatul decorativ va fi deconectat cu mici excepții. Totodata, scarile rulante și escalatoarele, intre orele 07:00 - 11:00 și 18:00…

- Comisia pentru Situații Excepționale a publica decizia prin care implementeaza masuri pentru economia curentului electric. Așa cum se anunța și anterior, cetațenii vor fi avertizați ca pot ramane blocați in ascensor, iar in cladiri se va menține temperatura de pana la +19 grade Celsius, transmite Realitatea.md…