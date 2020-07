(doc) Igor Dodon a semnat un decret privind crearea unei Comisii pentru reforma constituțională. Cine sunt membrii

Stiri pe aceeasi tema

- CHIȘINAU, 9 iun - Sputnik. Asigurarea stabilitații bugetare și situația din agricultura sunt doua chestiuni principale discutate astazi de șeful statului impreuna cu președintele Parlamentului, Zinaida Greceanii, și premierul Ion Chicu. ”Prim-ministrul ne-a informat ca la aceasta etapa veniturile…

- Judecatorul CC Eduard Ababeii, s-a „autorecuzat” (se abține de la judecarea) dosarului. Așa cum am anunțat anterior, voi depune astazi, la începerea ședinței Curții Constituționale, o cerere de recuzare a judecatorului Eduard Ababei de la examinarea sesizarilor pe marginea…

- Procuratura Generala informeaza ca președintele Igor Dodon nu poate fi tras la raspundere pentru pretinse imixtiuni in activitatea judecatorilor Curții Constituționale, ca raspuns la o sesizare depusa de deputatul Grupului Pro Moldova, Sergiu Sirbu. Procuratura argumenteaza ca, potrivit Constituției,…

- Purtatorul de cuvânt al PSD Lucian Romascanu a declarat, marti, ca decizia CEDO sanctioneaza o procedura care tine de drepturi si libertati. Romașcanu susține ca PSD "nu are niciun fel de vina" în acest caz și ca deciziile justiției "se aplica"."Primul comentariu…

- Curtea Europeana a Drepturilor Omului a constatat in unanimitate ca doamnei Kovesi i s-au incalcat drepturile la un proces echitabil si la libera exprimare in cursul procesului de demitere din functia de procuror-sef DNA, dar reparatia nu priveste si decizia neconstitutionala de fond a Curtii Constitutionale…

- Laura Codruța Kovesi a caștigat la Curtea Europeana a Drepturilor Omului (CEDO) procesul prin care a contestat decizia de revocare din funcția de procuror-șef al DNA. Procedura de revocare din funcție a fost declanșata de Tudorel Toader, ministrul Justiției la acea vreme. Fosta șefa a DNA a contestat…

- (foto: EuropaFM) Curtea Europeana a Drepturilor Omului (CEDO) i-a dat caștig de cauza Laurei Codruța Kovesi in procesul intentat dupa ce a fost revocata din funcție in 9 iulie 2018, prin decretul președintelui Klaus Iohannis in urma unei decizii a Curții Constituționale, transmite G4Media . Citește…