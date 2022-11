Stiri pe aceeasi tema

- Nicolai Grigorișin, primarul municipiului Balți, a fost constatat de Autoritatea Naționala de Integritate (ANI) cu incalcarea regimului juridic al declararii averii și intereselor personale prin nedeclararea unor bunuri mobile deținute cu drept de posesie și folosința. Astfel, reprezentanții ANI urmeaza…

- Seful companiei militare private Wagner, Evgheni Prigojin, a declarat vineri ca organizatia sa va antrena „militieni” si va ridica fortificatii in doua regiuni rusești situate la granita cu Ucraina.

- In aceasta dimineața, un grav accident rutier s-a produs pe traseul Chișinau- Orhei- Balți, in apropierea satului Mitoc. Polițiștii din Orhei au fost alertați despre coliziune in jurul orei 06:50, transmite Echipa.md. Preliminar, oamenii legii au stabilit, ca un automobil de marca Kia cu numere de inmatriculare…

- Infrastructuri energetice din vestul Ucrainei au fost atacate marti de Rusia in noi bombardamente, dupa atacurile masive din ziua precedenta, au anuntat oficiali din regiunea Liov, in timp ce Moscova a confirmat la randul ei continuarea bombardamentelor efectuate cu rachete, relateaza AFP. ”Au fost…

- Dupa prima scadere a veniturilor trimestriale din istoria companiei, Meta vrea sa redreseze corabia afisand mai multe reclame in propriile produse si in special in Instagram. Instagram este deja impodobit cu foarte multe reclame in feed-ul principal, insa, platforma detinuta de Meta va afisa, in curand,…

- Primarul de Balți vrea sa privatizeze un teren public, mai exact, terasa cafenelei de langa stadionul orașenesc, care a fost transformata in sediu de partid și care este gestionata chiar de soția edilului, Natalia Grigorișin. Ieri, Consiliul Municipal a votat pentru trecerea in domeniu privat a terenului,…

- ”Autoritatea Aviatiei Civile a Republicii Moldova a publicat o directiva operationala (…), care le interzice companiilor nationale sa efectueze zboruri in spatiul aerian al Rusiei”, a anuntat intr-un comunicat, publicat duminica seara, Air Moldova. ”Prin urmare, compania Air Moldova nu va fi in masura…

- Primarul comunei Avram Iancu din județul Alba a fost depistat in stare de incompatibilitate de catre Agenția Naționala de Integritate. Sandu Heler (PNL) și-a dat un spor de 25% la salariu și a semnat pentru sine o autorizație de construcție. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…