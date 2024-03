Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatea Naționala de Integritate (ANI) anunța ca pina la expirarea termenului-limita de depunere a declarațiilor anuale au mai ramas 16 zile. Astfel, pentru a reuși consultarea și ghidarea tuturor subiecților declararii care se confrunta cu neclaritați la completarea corecta și completa a declarațiilor…

- In rezultatul controlului inițiat in iulie 2023, Autoritatea Naționala de Integritate (ANI) a emis un act de constatare privind incalcarea regimului juridic al declararii averii și intereselor personale in privința unui ales local. Inspectorul de integritate a constatat prezența unei diferențe substanțiale…

- In rezultatul controlului inițiat in iunie 2023, Autoritatea Naționala de Integritate (ANI) a emis un act de constatare a incalcarii regimului juridic al declararii averii in privința unui comandant al Brigazii de Poliție cu Destinație Speciala «Fulger». Astfel, in cadrul procedurii de control inspectorul…

- Anunț public privind procedura de atribuire a autorizațiilor de taxi, conform prevederilor Legii nr. 38/2003, cu modificarile si completarile ulterioare privind transportul in regim de taxi si in regim de inchiriere si a Ordinului nr. 356/2007 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor…

- Lista subiecților declararii averii și intereselor personale a fost extinsa. Parlamentul a votat in lectura a doua amendamentul deputatului din Fracțiunea „Partidul Acțiune și Solidaritate”, Lilian Carp, la PROIECTUL de modificare a Legii privind evaluarea integritații instituționale. Astfel, și angajații…

- In rezultatul controlului inițiat in ianuarie 2023, Autoritatea Naționala de Integritate (ANI) a emis un act de constatare privind incalcarea regimului juridic al declararii averii in privința unui ales local. Inspectorul de integritate a constatat prezența unei diferențe substanțiale și deținerea averii…

- Lista subiecților declararii averii și intereselor personale va fi extinsa. Acest lucru este prevazut intr-un amendament propus de catre deputatul din Fracțiunea „Partidul Acțiune și Solidaritate”, Lilian Carp, la proiectul de modificare a Legii privind evaluarea integritații instituționale. Inițiativa…

- Averea ministrei Justiției, Veronica Mihailov-Moraru, a ajuns in vizorul Autoritații Naționale de Integritate (ANI) la sfirșitul anului 2023, dupa ce instituția a fost sesizata cum ca ministra nu ar fi declarat veniturile obținute de soțul sau de la locul de munca și din darea in comodat a unui automobil.…