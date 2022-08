DOC/ Agenția de Mediu a refuzat acordarea autorizației de mediu pentru gestionarea deșeurilor Uzinei Metalurgică de la Râbnița Agenția de Mediu a refuzat acordarea autorizației de mediu pentru gestionarea deșeurilor Uzinei Metalurgica de la Rabnița, unica intreprindere care prelucreaza deșeuri de metale, careia i-a fost prelungita autorizația in mai multe randuri in ultimele luni prin decizia Comisiei pentru Situații Excepționale (CSE), din cauza constatarii unor neconformitați și necesitatea de ajustare a condițiilor tehnice, transmite Zdg.md . Astfel, conform avizului Inspectoratului pentru Protecția Mediului 26 august, pentru a fi posibila obținerea autorizației de mediu pentru gestionarea deșeurilor de catre SATD… Citeste articolul mai departe pe timpul.md…

